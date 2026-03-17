teheran-conferma-la-morte-di-ali-larijani

Roma, 17 mar. (askanews) – L’ufficio del Consiglio di Sicurezza nazionale iraniano ha confermato la morte di Ali Larijani, ucciso nel corso di un raid israeliano. La notizia della morte era stata riportata dalla rete televisiva dell’opposizione iraniana Iran International, che citando “fonti informate” aveva precisato che nel bombardamento avrebbero perso la vita il suo vice, Ali Bateni, e il figlio di Larijani, che ricopriva il ruolo di assistente speciale.

Secondi le fonti anche il numero due delle formazioni paramilitari basij, Qassem Qoreishi, sarebbe deceduto; i pasdaran da parte loro hanno confernato l’uccisione del comandante dei basij, Gholamreza Soleimani, la cui morte – insieme a quella di Larijani – era stata annunciata qualche ora fa dalle forze armate israeliane.