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Teheran: niente cessate il fuoco se Usa non accettano le 10 condizioni
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Teheran: niente cessate il fuoco se Usa non accettano le 10 condizioni

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By Redazione-web

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Tra queste: stop aggressione e via le sanzioni

Milano, 8 apr. (askanews) – Il vicepresidente del parlamento iraniano, Ali Nikzad, ha affermato che l’Iran non firmerà un accordo di cessate il fuoco con gli Stati Uniti finché non saranno soddisfatte le sue dieci condizioni. “La gente deve sapere che se loro (gli americani) non accetteranno le 10 condizioni, la Guida Suprema non autorizzerà la firma (dell’accordo)”, ha dichiarato Nikzad. Un alto funzionario della Casa Bianca ha confermato che il piano in dieci punti reso pubblico dall’Iran, che contiene richieste che Washington difficilmente accetterà, non era il documento che fungeva da base per i negoziati con gli Stati Uniti.

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