venerdì, 6 Marzo , 26

Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara all'esordio a...

Cos’è il Muos: le parabole in Sicilia che guidano droni, missili e sottomarini all’attacco in Iran

(Adnkronos) - Nel cuore della Sicilia, a pochi...

Ucraina, Zelensky in visita nel Donetsk: “Russia prepara offensiva primavera”

(Adnkronos) - Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si...

Energia, Key 2026 chiude con +10% di presenze totali

(Adnkronos) - Tre giornate di grande esposizione,...
HomeVideo NewsTeheran, preghiera del venerdì e proteste contro attacchi Israele-Usa
teheran,-preghiera-del-venerdi-e-proteste-contro-attacchi-israele-usa
Teheran, preghiera del venerdì e proteste contro attacchi Israele-Usa
Video News

Teheran, preghiera del venerdì e proteste contro attacchi Israele-Usa

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Fedeli con la foto di Ali Khamenei e striscioni: “Morte all’America”

Teheran, 6 mar. (askanews) – Centinaia di persone si sono radunate a Teheran per la preghiera del venerdì e per manifestare contro gli attacchi all’Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e l’uccisione del leader supremo dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei.Alcuni fedeli tenevano in mano una foto del leader ucciso, altri mostravano striscioni con la scritta (in persiano) “Resteremo fino alla fine” o Morte all’America”.Nel settimo giorno dall’attacco, Teheran è stata scossa da nuovi raid israeliani, mentre l’esercito iraniano ha dichiarato di aver attaccato le basi statunitensi in Kuwait.

Previous article
Il Terzo settore accelera e diventa il motore del paese
Next article
Iran, Crosetto su viaggio a Dubai: scelsi tra essere padre o ministro

POST RECENTI

Video News

Iran, Crosetto su viaggio a Dubai: scelsi tra essere padre o ministro

Al giuramento Allievi Ufficiali Accademia Militare di ModenaMilano, 6 mar. (askanews) - Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha presenziato oggi alla cerimonia di giuramento...
Video News

Il Terzo settore accelera e diventa il motore del paese

Presentato a Palazzo Wedekind il Terzjus Report 2025Roma, 6 mar. (askanews) - Il Terzo settore italiano non solo tiene: cresce, si innova e consolida il...
Video News

Nato: “Ben posizionati a difesa popoli alleati da minacce balistiche”

"Si continua a monitorare la situazione da vicino"Milano, 6 mar. (askanews) - Il Consiglio del Nord Atlantico si è riunito in formato ambasciatori per un...
Video News

Gli Houthi: sostegno all’Iran, pronti a intervenire

"In caso di potenziale escalation militare"Milano, 6 mar. (askanews) - "Confermiamo il nostro sostegno alla Repubblica Islamica dell'Iran e al popolo musulmano iraniano. Siamo attivi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.