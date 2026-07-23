giovedì, 23 Luglio , 26
HomeMondoTeheran risponde alle minacce di Trump: “Se si concretizzeranno a Hormuz non...
teheran-risponde-alle-minacce-di-trump:-“se-si-concretizzeranno-a-hormuz-non-passera-una-goccia-di-petrolio”
Teheran risponde alle minacce di Trump: “Se si concretizzeranno a Hormuz non passerà una goccia di petrolio”
Mondo

Teheran risponde alle minacce di Trump: “Se si concretizzeranno a Hormuz non passerà una goccia di petrolio”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – Ancora una notte di combattimenti nel Golfo. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha portato a termine la dodicesima ondata consecutiva di attacchi aerei e missilistici contro l’Iran. Nella provincia del Khuzestan, i missili statunitensi hanno colpito il valico di confine di Shalamcheh, provocando due morti e undici feriti, oltre a danneggiare basi militari periferiche attorno alle città di Ahvaz, Ramshir e Andimeshk. Altri bombardamenti hanno interessato la provincia di Bushehr e la contea di Sirik. Contestualmente, nell’ambito del blocco navale, le forze statunitensi hanno dirottato nove mercantili e ne hanno bloccato uno diretto verso i porti iraniani.

Quasi contemporanea la risposta di Teheran. Nei Paesi del Golfo che ospitano basi americane, la Giordania ha intercettato quattro missili balistici e quattro droni, mentre la difesa aerea del Kuwait è intervenuta durante la notte per neutralizzare sciami di droni ostili. Allarmi per attacchi missilistici sono scattati anche in Bahrain e nella provincia orientale dell’Arabia Saudita. Nello Stretto di Hormuz, la marina del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC) ha intercettato tre petroliere: una delle navi ha subìto un’esplosione ed è stata avvolta dalle fiamme, costringendo le altre due a invertire la rotta. Contemporaneamente, nel Mar Rosso, i ribelli Houthi dello Yemen hanno proclamato un embargo marittimo contro l’Arabia Saudita e rivendicato l’attacco condotto con missili e droni contro le petroliere saudite Encelia e Layla presso lo stretto di Bab al-Mandeb.

Il prolungamento della guerra sta producendo gravi ripercussioni sulle finanze pubbliche americane e sui mercati energetici internazionali. Ieri, il presidente americano Donald Trump, ha affermato su Truth che per ogni singolo attacco condotto dall’Iran contro imbarcazioni in transito nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti procederanno alla distruzione sistematica di una centrale elettrica o di un ponte sul territorio iraniano. Immediata la risposta dell’Iran. Stando a quanto riportato dall’agenzia Irna, dal quartier generale centrale di Khatam al-Anbia hanno fatto sapere che “se le minacce americane si concretizzeranno, le forze armate della Repubblica islamica dell’Iran non permetteranno l’esportazione nemmeno di una goccia di petrolio”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Italia, Guardiola è il prescelto per la panchina: in stand by altre piste
Next article
Tajani: “Roggero è colpevole, ma merita un perdono sociale tramite la grazia”

POST RECENTI

Mondo

Una stazione di polizia nella casa natale di Hitler, così l’Austria cerca di scoraggiare i turisti neonazisti

ROMA - Dove un tempo nasceva Hitler, oggi si combatte il narcotraffico. È la scelta compiuta dall'Austria: trasformare la casa natale del dittatore a Braunau...
Mondo

Ghana, sospesi tutti i porto d’armi: per riaverli servirà la visita dallo psicologo

ROMA - Chi vuole detenere un'arma dovrà dimostrare di essere mentalmente idoneo. È la scelta del Ghana, che ha sospeso tutti i permessi di porto...
Mondo

In Senegal i deputati assenteisti rischiano il posto

ROMA - In Senegal il Parlamento rilancia il valore della partecipazione politica e della responsabilità istituzionale. L'Assemblée nationale ha approvato a larga maggioranza una riforma...
Mondo

Ornella Muti e Naike Rivelli hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa

ROMA - Ornella Muti e Naike Rivelli hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza russa. A rendere nota la decisione è stata la stessa figlia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.