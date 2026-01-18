domenica, 18 Gennaio , 26

teheran-valuta-il-ripristino-‘graduale’-dell’accesso-a-internet
Teheran valuta il ripristino ‘graduale’ dell’accesso a Internet

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 18 gen. (askanews) – Le autorità iraniane hanno dichiarato di valutare un ripristino “graduale” dell’accesso a Internet dopo aver imposto, da oltre una settimana, una vasta interruzione delle comunicazioni in tutto il Paese. Lo hanno riferito i media locali.

Questa mattina l’Afp è riuscita a collegarsi a internet dal suo ufficio di Teheran, anche se la stragrande maggioranza dei provider internet e della rete mobile resta ancora bloccata. Le chiamate internazionali in uscita sono possibili da martedì e il servizio di messaggistica sms è stato ripristinato sabato mattina. Nella tarda serata di ieri, l’agenzia di stampa Tasnim ha riferito che “le autorità competenti hanno annunciato che anche l’accesso a internet sarà gradualmente ripristinato”, senza fornire ulteriori dettagli.

Citando una “fonte informata” rimasta anonima, l’agenzia ha affermato che le applicazioni di messaggistica locali “saranno presto attivate” sull’intranet nazionale della repubblica islamica.

Il blackout delle comunicazioni, senza precedenti, è stato imposto mentre si moltiplicavano gli appelli a manifestazioni antigovernative, inizialmente scatenate dal difficile contesto economico del Paese.

