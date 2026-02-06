teleclubitalia-awards-2026:-giulia-russo-personaggio-dell’anno   

Commozione per il premio alla memoria per Peppe Vessicchio

Si è svolta al teatro Cimarosa di Aversa l’edizione 2026 dei Teleclubitalia Awards – “Premio la mela d’oro”, manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze del territorio campano, organizzata nel giorno del compleanno di Natale Russo, fondatore di Teleclubitalia.

La cerimonia, condotta dal direttore artistico Francesco Mennillo, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale, del sociale e del lavoro.

Il riconoscimento Personaggio dell’Anno 2026 è stato assegnato a Giulia Russo, direttrice della casa circondariale di Poggioreale, per l’impegno sui temi della legalità, del reinserimento sociale e dei diritti dei detenuti. Il premio è stato consegnato dal presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi.

Nella stessa categoria, mela d’argento al sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e mela di bronzo al deputato Pd Arturo Scotto, per la partecipazione alla Flotilla a sostegno del popolo di Gaza.

Uno dei momenti più sentiti della serata è stato quello dedicato ai Premi alla Memoria e alla Carriera, che rappresentano da sempre il valore simbolico dei Teleclubitalia Awards.

Sul palco sono stati assegnati il Premio alla Memoria al maestro Peppe Vessicchio e a Roberto De Simone, figure centrali della cultura musicale italiana, e il Premio alla Carriera al maestro Gerardo Di Fiore, per il suo lungo e significativo percorso artistico. Un passaggio accolto da un lungo applauso del pubblico.

Per la categoria Social, la Mela d’Oro è andata a Rananaples, motociclista e attivista seguito per le sue iniziative solidali sui social. Secondo posto per Napoli Centrale, terzo per Massimo Pelliccia.

Nella sezione Mondo del Sociale, primo premio alla Libreria Il Dono, realtà culturale e solidale del territorio campano. Mela d’argento al Comitato Maria SS della Rotonda di Parete, terzo riconoscimento ad Alessio, il bambino di Mugnano diventato simbolo di forza e speranza.

Per il Mondo della Cultura, primo premio all’associazione Bianca D’Aponte, seguita dalla regista Valeria Gaudieri e dal gruppo Allert Comedy.

Nel Mondo del Lavoro, la Mela d’Oro è stata assegnata all’imprenditore Galiano, attivo da quattro generazioni nel settore della moda e delle calzature. Secondo posto a Missere Ingegneria, terzo al Gruppo Topo.

I Teleclubitalia Awards 2026 andranno in onda sabato alle 21.30 sul canale 77 in tutta la Campania.