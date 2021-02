AGI – Il presidente americano Joe Biden ha parlato oggi con il re Salman dell’Arabia Saudita. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota nota. Il colloquio è la necessaria mossa diplomatica di Washington prima della pubblicazione del rapporto degli 007 americani sull’omicidio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi che, secondo anticipazioni, solleva responsabilità da parte del principe della corona Mohammed bin Salman. L’Arabia Saudita, come è stato sottolineato durante i colloquio tra i due capi di Stato, è uno dei principali alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente.

Biden e re Salman “hanno discusso della sicurezza nella regione,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Telefonata di Biden con il re saudita Salman proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento