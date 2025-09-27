sabato, 27 Settembre , 25

Telefonata di mezz'ora con portavoce Flotilla, Tajani: vanno avanti

Telefonata di mezz’ora con portavoce Flotilla, Tajani: vanno avanti

Telefonata di mezz'ora con portavoce Flotilla, Tajani: vanno avanti
Redazione-web
Di Redazione-web

Telese Terme (Bn), 27 set. (askanews) – Telefonata di mezz’ora circa tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e la portavoce della Global Sumud Flottilla Maria Elena Delia. “Vanno avanti”, ha spiegato Tajani parlando con i giornalisti a Telese Terme (Bn) dove è in corso la festa del partito. “Credo capiscano quali sono i rischi. Ho parlato con la portavoce italiana, ho chiesto di riferire agli altri che sono lì. Come mio dovere di ministro italiano mi preoccupo dei nostri concittadini a bordo”, ha spiegato.

Tajani ha ribadito a Delia che “non ci sarà alcuna protezione di tipo militare. La neve della marina militare non accompagnerà la Flotilla nelle acque israeliane, lo sapevano. Mi auguro possa succedere qualche cosa. Facciamo di tutto per evitare ci sia un deterioramento della situazione, io sono disponibile a parlare con loro giorno e notte”.

