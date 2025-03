Telefonata Trump-Zelensky positiva, Kiev: “Pace duratura entro 2025”

Circa un’ora di colloquio, ucraini dicono sì a tregua parziale

Roma, 19 mar. (askanews) – “Ho appena concluso un’ottima telefonata con il presidente Zelensky dell’Ucraina. È durata circa un’ora”. È il primo commento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un post, come di consueto sul suo social Truth, che annuncia la fine del colloquio con il leader ucraino, che secondo Zelensky è stato “positivo, molto sostanziale e franco”.In un posto su X, Zelensky, ha infatti annunciato che Kiev accetta il cessate il fuoco parziale per le infrastrutture energetiche e anche la proposta Usa di un cessate il fuoco incondizionato lungo il confine. Ha inoltre suggerito che, “con il presidente Trump e sotto la guida americana, la pace duratura possa essere raggiunta già quest’anno”.Trump da parte sua ha spiegato che “gran parte della conversazione è stata incentrata sul tentativo di allineare le richieste e i bisogni di Kiev e Mosca”, dopo la chiamata avvenuta il 18 marzo con il presidente russo Vladimir Putin.”Siamo molto sulla strada giusta”, ha sottolineato Trump. “I team ucraini e americani sono pronti a incontrarsi in Arabia Saudita nei prossimi giorni per continuare a coordinare i passi verso la pace”, ha concluso Zelensky.