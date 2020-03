Migliora il servizio di telefonia fissa e mobile a Cortona. Dopo le segnalazioni al Difensore civico della Toscana, Sandro Vannini, arrivate dal sindaco Luciano Meoni e dal consigiere regionale Marco Casucci, i gestori sono intervenuti e hanno comunicato le azioni messe in campo.”In piena emergenza sanitaria è quanto mai indispensabile garantire il corretto funzionamento di servizi di telefonia fissa mobile e dibanda larga” commenta Vannini. “Assicurare l’assolvimento di adempimenti amministrativi, sanitari, bancari, di interfaccia con gli enti pubblici, per il proseguimento dell’attività didattica e molto altro” prosegue il Difensore che sul punto ha investito l’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

L’articolo Telefonia, migliora segnale a Cortona dopo esposto difensore civico proviene da Notiziedi.

