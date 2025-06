telefonini-vietati-alle-superiori?-i-maturandi:-educare,-non-vietare

“A quest’età ognuno decide del proprio futuro”; “Già usiamo i tablet”

Roma, 18 giu. (askanews) – Cosa ne pensano alcuni maturandi intervistati da askanews del divieto emesso tramite circolare dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara di vietare l’uso dei cellulari anche alle scuole superiori per l’anno scolastico 2025-2026? “Penso che arrivati alla superiori ogni persona può decidere del suo futuro e quindi siamo abbastanza maturi per decidere se usare o no lo smartphone. Se sei abbastanza maturo da capire che la scuola è utile non lo usi, quindi è inutile negare agli studenti di portarlo, anche perché è abbastanza utile”, ha spiegato Noé, maturando dell’Istituto tecnico biologico Semi di Modena.”Penso che non devi vietare qualcosa, devi educare la gente ad usarla”, ha spiegato un maturando 2025 del Liceo Russell a Roma. “Ci è stata fatta un po’ come punizione, ci hanno messo delle tasche in classe dove appoggiare il telefono all’inizio dell’ora e riprenderlo alla fine. Lo abbiamo vissuto come una punizione, quindi non credo che abbia aiutato molto, ma sicuramente è stata una distrazione in meno”, spiega Cristian, maturando del liceo linguistico Selmi di Modena. “Per me non ha molto senso, perché poi nella nostra classe molti utilizzano il tablet, il computer, che è un sistema che si utilizzano questi oggetti quando si lavora, non si usa più la carta, penso sia importante incrementare l’utilizzo dei telefoni, infatti non sono molto d’accordo, ma io ho finito… Quindi non mi posso lamentare!”, ha spiegato Valentina, dell’Istituto tecnico biologico Selmi di Modena.