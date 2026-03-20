telefono-rosa-napoli,-la-cultura-come-primo-antidoto-alla-violenza

Un pomeriggio intenso, carico di significato e partecipazione, quello andato in scena a Napoli in occasione della terza edizione del concorso “Uno spot per il Telefono Rosa”. Un’iniziativa che ha messo al centro i giovani, la comunicazione e soprattutto la consapevolezza.

Tra i protagonisti dell’evento anche Diletta Acanfora, giornalista e conduttrice televisiva, da sempre attenta e vicina alle tematiche sociali e alla tutela dei diritti.

La sua presenza non è stata solo simbolica, ma profondamente attiva: un confronto diretto con i ragazzi, uno scambio autentico fatto di parole, esempi e responsabilità.

Nel suo intervento, Diletta ha voluto lanciare un messaggio chiaro e potente:

“La prima forma di violenza è l’ignoranza. È da lì che nasce tutto.”

Un concetto semplice ma fondamentale, che ha guidato il suo dialogo con i giovani partecipanti. Perché educare significa prevenire. Significa costruire strumenti, dare voce, insegnare il rispetto prima ancora di doverlo imporre.

Durante l’incontro, ha sottolineato quanto sia importante investire nella cultura, nella formazione e nella consapevolezza, soprattutto nelle nuove generazioni. Non solo come percorso scolastico, ma come crescita personale, emotiva e sociale.

I ragazzi, veri protagonisti del concorso, hanno dimostrato grande sensibilità e capacità di raccontare attraverso il linguaggio audiovisivo temi complessi come la violenza di genere, il rispetto e l’inclusione. Spot che non sono semplici esercizi creativi, ma veri e propri atti di responsabilità.

L’evento ha così rappresentato non solo un momento di premiazione, ma un’occasione concreta di riflessione collettiva. Un segnale forte: il cambiamento parte dai giovani, ma ha bisogno di adulti capaci di guidare, ascoltare e soprattutto credere in loro.

Perché educare al rispetto oggi significa costruire una società migliore domani. E la cultura, ancora una volta, si conferma la prima e più potente forma di prevenzione.