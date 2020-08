Telegram oggi compie 7 anni e introduce le Videochiamate

Oggi Telegram compie sette anni. È iniziato tutto nel 2013, come una piccola app focalizzata sulla messaggistica sicura e da allora è cresciuta fino a diventare una piattaforma con oltre 400 milioni di utenti. Telegram è ora una delle 10 app più scaricate e viene utilizzata in tutto il mondo per rimanere in contatto con la famiglia, collaborare con i compagni di classe e coordinare i colleghi.

Per festeggiare il proprio compleanno, il team di Telegram ha introdotto una delle funzioni che gli utenti attendevano con ansia;

