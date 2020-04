Telegram potrebbe essere bloccato in Italia a causa della diffusione illecita di quotidiani

Telegram è la piattaforma di messaggistica più potente e più versatile al mondo. Può essere utilizzata davvero per qualsiasi cosa, dalla semplice chat tra utenti, ai canali con implementazione di bot e tanto altro ancora. Tutta questa potenza e versatilità purtroppo, non sempre viene sfruttata in maniera genuina o legale, ed ora Telegram rischia di essere bloccato in Italia.

La richiesta è partita dalla Fieg ed è arrivata all’Agcom. Sostanzialmente viene richiesto il blocco per via della pirateria e della diffusione illecita dei quotidiani.

