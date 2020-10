Telemaco dell’Aquila difende Guenda e su Alfonso Signorini rivela “ha disatteso una promessa”

Telemaco Dell’Aquila ospite de “Il mix delle cinque” su Rai Radio 1 ha deciso di rompere il silenzio parlando di Guenda, Maria Teresa Ruta e della grande macchina del Grande Fratello Vip 2020. L’uomo ha finalmente detto la sua facendo delle doverose precisazioni e chiarendo la sua posizione sulla ex moglie Olga, ma anche su Alfonso Signorini.

Telemaco: “Guenda dice la verità su di noi”

La prima domanda fatta a Telemaco Dell’Aquila, ospite della trasmissione radiofonica “Il mix delle cinque” su Rai Radio 1, è su Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ha parlato della loro relazione.

“Ero separato, confermo quello che dice Guenda. Lei dice la verità” precisa l’uomo che poi punta il dito contro il servizio creato ad hoc dalla grande macchina del GF VIP 5. “Non dimentichiamo che tutto parte dall’intervista rubata che le è stata fatta vedere” – sottolinea Dell’Aquila prendendo poi le difese della ex moglie Olga – “voglio difendere anche la mia ex moglie, non è vero che vuole visibilità. Lei ha rinunciato a presenze da Barbara D’Urso e in altre trasmissioni e relative cachet, quindi non mi sembra una persona che cerca visibilità”. Tornando, invece, su Guenda l’uomo dichiara: “per me è una vittima perchè se fanno vedere delle cose ad arte innescando una serie di equivoci, non è altro che una vittima”.

Telemaco: “nessun flirt con Maria Teresa Ruta”

Durante la lunga chiacchierata, Telemaco parla anche di Maria Teresa Ruta smentendo categoricamente un ipotetico flirt.

“In questo caso la notizia è assolutamente falsa, anche Maria Teresa Ruta ha detto di no” – dichiara l’uomo – “ho visto Maria Teresa due volte col suo compagno a Sharm e un paio di volte a Milano prima che Guenda entrasse nella casa del Grande Fratello”. Telemaco però smentisce anche le parole della madre di Guenda: “non è vero che ho visto crescere sua figlia, l’ho vista il 18 dicembre per la prima volta“.

Ma non finisce qui, visto che Telemaco prende le distanze anche da Alfonso Signorini e dal Grande Fratello Vip 2020: “è un periodo che mi trovo d’accordo con Aldo Grasso, Selvaggia Lucarelli e nelle parole di Ezio Greggio. Mi sento privato della mia privacy, ricevo insulti, giudizi, i miei cari soffrono“. Questa improvvisa popolarità, infatti, l’ha portato a vivere dei momenti di grande difficoltà anche con la sua famiglia: “mia madre la vedo via messanger e piange per questa cosa“. Una situazione che ha spinto l’uomo a dichiarare a Rai Radio 1: “non voglio assolutamente far parte di questo mondo del reality“.

Telemaco contro i reality show e su Alfonso Signorini…

Parlando proprio di reality show, Telemaco dell’Aquila rivela a Radio Rai 1: “ho rifiutato video e partecipazioni dalla Panicucci, Barbara D’Urso e al Grande Fratello Vip“. Non solo, il fidanzato di Guenda Goria ha anche raccontato di una chiamata con Alfonso Signorini: “mi ha chiamato otto giorni fa ed è stato molto attento al fatto che io volessi mettere un punto tirando fuori la verità tutelando me e Guenda, ma la promessa è stata disattesa“.

Sul finale poi Dell’Aquila confessa: “ho visto il Grande Fratello di 20 anni fa e mi sembrava un interessante esperimento sociale. Ora sono dall’altra parte del buco della serratura ed assicuro che fa molto molto male, buttiamo giù dalla torre i reality“.

Dichiarazioni davvero choc quelle fatte da Telemaco ai microfoni de “Il mix delle cinque” su Rai Radio 1. Chissà che in serata, durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020, non possa arrivare una replica da Signorini.

