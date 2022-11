Teleperformance Italia anche quest’anno alla “4 Weeks 4 Inclusion”

Manifestazione ideata da Tim dedicata all’Inclusione

Roma, 14 nov. (askanews) – Teleperformance Italia conferma per il secondo anno consecutivo, la partecipazione alla 4 Weeks 4 Inclusion, il più grande evento interaziendale ideato da Tim e dedicato all’inclusione, che nell’edizione 2022 vede impegnati oltre 250 partner fra imprese, università, associazioni ed enti no profit per valorizzare, insieme, il diritto alla diversità e all’inclusione. Quattro settimane, dal 14 novembre al 6 dicembre, 160 eventi, tra webinar e eventi digitali dedicati, per costruire un racconto corale partendo dalle storie e guardando dentro le singole esperienze. Tra le novità di quest’anno la scelta di trasmettere in streaming live il programma con l’obiettivo di promuovere un dibattito interdisciplinare aperto al pubblico con i rappresentanti di istituzioni, imprese e associazioni sindacali.

“Ispirazione e coraggio: le leve per l’inclusione”, è il tema scelto per l’evento che Teleperformance Italia condivide con Obiettivo 3, la società sportiva paraolimpica, fondata da Alex Zanardi che mira a reclutare, avviare e sostenere concretamente persone disabili che vogliono intraprendere un’attività sportiva. Appuntamento il 2 dicembre, dalle 15.00 alle 16.00: Obiettivo3 e Teleperformance Italia converseranno di “paura e coraggio”, di “ispirazione e obiettivi”. Un incontro per confrontarsi sull’inclusione e parlare “di storie che si intrecciano, mani che si stringono, cuori che battono all’unisono”.

La scelta di partecipare all’iniziativa insieme ad Obiettivo3 s’inserisce in una precisa scelta aziendale: parole come solidarietà, diversità, cittadinanza attiva, e la stessa inclusione, sono da sempre presenti nella politica di Teleperformance Italia; parole che risuonano come valori e che si riversano nell’esercizio quotidiano del lavoro e delle relazioni. A testimoniarlo le pratiche operative a favore dei lavoratori, che vengono messe in campo in maniera continuativa su questi temi e che nascono da un percorso nato circa 2 anni fa quando l’azienda ha sentito l’esigenza di coinvolgere in maniera fattiva le persone. Anche la scelta del 2 dicembre non è casuale: precede, infatti, la data in cui si celebra la ‘Giornata dei diritti delle persone con disabilità”. Oggi si è svolta la giornata inaugurale “Non è questione di genere” e tra gli ospiti della platea aziendale, il Ceo di Teleperformance Italy Group, Diego Pisa.

“Siamo un’azienda di persone e dobbiamo investire sulle nostre persone – ha detto il Ceo, Diego Pisa – A maggior ragione per il fatto che il 73% del nostro personale sono donne e dobbiamo fare in modo di metterle in condizione di poter operare al meglio. Per noi l’inclusione è fondamentale. Investiamo tanto per rimuovere tutti i vincoli che non le portano a poter esprimere il loro potenziale”.

Teleperformance Italia è una consociata del Gruppo Teleperformance, leader mondiale nell’offerta di servizi di Contact Center, presente da oltre 40 anni in 80 paesi del mondo. Teleperformance Italia è una People Company, con un approccio high-tech e high touch, che offre soluzioni per la gestione della Customer Experience e dei servizi BPO, Customer Acquisition e Back office in modalità omnicanale per le maggiori imprese al mondo. Il marchio Teleperformance si identifica con le parole “Each Interaction Matters” che sintetizzano la centralità dell’aspetto umano nella gestione del proprio business. Teleperformance Italia supporta la crescita e l’evoluzione delle migliori aziende, attraverso la costante ricerca della soddisfazione del cliente al quale fornisce un approccio sistematico e consulenziale sempre improntato alla creazione di valore.

4 Weeks 4 Inclusion (#4W4I) è un’iniziativa ideata dalle aziende per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità, grazie a un fitto programma di eventi condivisi, webinar, digital labs e gruppi creativi. Ogni anno gli ospiti e gli speaker si alternano per quattro settimane consecutive, realizzando un racconto corale di storie di inclusione e condividendo best practices, modelli e strumenti per valorizzare tutte le diversità: dalla disabilità al confronto intergenerazionale, dalla valorizzazione del contributo femminile, all’orientamento sessuale e identità di genere, all’etnia e alla religione. Aderiscono all’edizione 2022 di 4 Weeks 4 Inclusion oltre 250 partner. Maggiori informazioni sono disponibili su www.4w4i.it

