Teleperformance nominata tra i 10 Best Workplaces in Europa

L’azienda si è classificata al 7° posto

Roma, 2 ott. (askanews) – Teleperformance, leader globale nei servizi del digital business, ha annunciato di essere stato nominato tra i 10 Best Workplaces in Europa TM 2023 da Great Place to Work®. L’azienda si è classificata al 7° posto come Best Workplace in Europa tra le multinazionali di Francia, Grecia, Italia, Portogallo, Svizzera, Turchia e Regno Unito.

Quasi 34.000 dipendenti di Teleperformance in tutta Europa hanno partecipato al sondaggio annuale riservato, che ha valutato la società di servizi aziendali digitali in base alla fiducia, ai valori aziendali, alla leadership e all’innovazione. La maggioranza dei dipendenti Teleperformance ha riferito di essere stata trattata equamente indipendentemente dal loro status sociale ed economico, genere, etnicità o orientamento sessuale e che Teleperformance ha fornito un luogo di lavoro sicuro. I risultati del sondaggio rappresentano le esperienze lavorative dei dipendenti Teleperformance in tutto il continente.

“Siamo grati per questo riconoscimento e onorati dal feedback dei nostri dipendenti che hanno contribuito a creare una forte cultura di dialogo aperto, fiducia e rispetto”, ha affermato Joao Cardoso, Presidente di Teleperformance, Europa, Medio Oriente, e Africa region. “Essere premiati come uno dei Best Workplaces in Europa è sia un onore che una responsabilità, e siamo grati ai nostri dipendenti che ogni giorno danno il meglio di sé al lavoro . Ecco perché prestiamo molta attenzione alla promozione di una cultura sul posto di lavoro che celebri e valorizzi la cultura unica di ogni Paese , per rafforzare i legami con i membri del nostro team, coltivando allo stesso tempo una forza lavoro connessa e interattiva a livello globale”.

Le aziende sono state prese in considerazione per la classifica dopo essere state selezionate per i riconoscimenti locali nelle classifiche Best Workplaces™ nazionali. All’inizio di quest’anno Teleperformance ha ricevuto le certificazioni Great Place to Work® in 72 paesi , inclusi 25 Paesi in Europa in cui opera. Oggi, oltre il 99% dei suoi 410.000 dipendenti in tutto il mondo lavora in una sede certificata Great Place to Work®.

“Congratulazioni ai Best Workplaces d’Europa”, ha affermato Michael C. Bush, CEO di Great Place To Work. “Queste aziende offrono lezioni alle aziende di tutti i mercati del mondo: costruisci la fiducia con i tuoi dipendenti e ti ricompenseranno con un ottimo lavoro, nuove idee e risultati aziendali più solidi”.

Great Place to Work® è l’autorità globale in materia di cultura del posto di lavoro ed esperienza dei dipendenti. Il suo programma di certificazione annuale si basa su una metodologia rigorosa e sul feedback indipendente dei dipendenti.