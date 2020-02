Categoria: Secondi piatti

Ingredienti

Tempeh 230 g

Ceci precotti 250 g (peso sgocciolato)

Carote 180 g

Zucchine 140 g

Melanzane 100 g

Cipollotti 70 g

Anacardi 60 g

Zenzero fresco 20 g

Aglio 2 spicchi

Peperoncino fresco 1

Paprika dolce 2 cucchiai

Salsa di soia 60 g

Acqua 60 g

Olio di sesamo 20 g

Semi di sesamo 1 cucchiaino

Prezzemolo q.b.

Preparazione

Tempeh alle verdure, passo 1

Per realizzare il tempeh alle verdure, per prima cosa preparate tutti gli ingredienti: tagliate il tempeh a listarelle, poi riducete a rondelle sia lo zenzero (2) che il cipollotto (3) e tritate il peperoncino fresco.

Tempeh alle verdure, passo 2

Dopo aver lavato e mondato le verdure, tagliate la melanzana a triangolini (4) e ricavate delle listarelle sia dalle zucchine (5) che dalle carote (6).

Tempeh alle verdure, passo 3

Scaldate bene un wok e versate all’interno metà della dose di olio di sesamo insieme allo zenzero, al peperoncino e agli spicchi di aglio sbucciati (7). Aggiungete anche il cipollotto (8) e lasciate soffriggere per 3 minuti a fuoco medio-alto, dopodiché unite il tempeh (9).

Tempeh alle verdure, passo 4

Sfumate con metà della dose di salsa di soia (10) e cuocete per 5 minuti sempre a fiamma vivace (11). Trascorso questo tempo, trasferite il tempeh in una ciotola (12) e tenete da parte.

Tempeh alle verdure, passo 5

Nel frattempo distribuite gli anacardi su una leccarda (13) e tostateli in forno statico preriscaldato a 220° per 5 minuti, facendo attenzione a non bruciarli. Rimettete sul fuoco il wok in cui avete cotto il tempeh e deglassate il fondo con metà della dose di acqua (14). Quando l’acqua si sarà ridotta, aggiungete le melanzane (15),

Tempeh alle verdure, passo 6

le carote (16) e le zucchine (17), condite con l’olio di sesamo rimanente (18) e cuocete a fiamma alta per circa 5 minuti.

Tempeh alle verdure, passo 7

A questo punto gli anacardi saranno tostati, quindi rimuoveteli dal forno e teneteli da parte (19). Trascorsi i 5 minuti, versate nel wok la restante salsa di soia (20) e l’acqua rimanente (21).

Tempeh alle verdure, passo 8

Unite anche i ceci scolati (22), la paprika (23) e il tempeh (24), mescolate bene e saltate il tutto per un altro minuto, poi spegnete il fuoco.

Tempeh alle verdure, passo 9

In ultimo aggiungete gli anacardi (25), i semi di sesamo (26) e qualche fogliolina di prezzemolo fresco. Servite il vostro tempeh alle verdure ancora caldo (27)!

Conservazione

Si consiglia di consumare subito il tempeh alle verdure. Non è possibile congelarlo.

Consiglio

Potete sostituire il prezzemolo con il coriandolo fresco e aggiungere un pizzico di curry per un tocco ancora più etnico. Oppure potete utilizzare delle olive taggiasche per una nota mediterranea!

