Tempesta D’Amore anticipazioni 3-9 febbraio 2020: Annabelle distrugge il piano di Joshua e Robert

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore da lunedì 3 a domenica 9 febbraio 2020 si concentrano sul ferimento di Christoph. Annabelle sospetterà di Valentina, ma la 18enne sosterrà di essere innocente. Michael vorrebbe operare Christoph, ma Annabelle si opporrà. La sua opposizione farà insospettire Denise.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trama fino al 9 febbraio

Annabelle, convinta che sia stata Valentina a investire Christoph, farà il terzo grado alla 18enne, che però dirà di essere innocente. Joshua e Robert studieranno un piano per non far finire Valentina in prigione, ma Annabelle bloccherà tutto. La situazione di Christoph peggiorerà proprio quando i dottori stanno per risvegliarlo. Michael vorrebbe operarlo, ma Annabelle si opporrà. In realtà, la ragazza preferirà lasciare il padre in coma per non far venire a galla il segreto di Xenia.

Al Furstenhof, continueranno le indagini sul ferimento del signor Saalfeld. Dopo l’opposizione di Annabelle, Denise crederà che sia stata lei a investire suo padre. Natascha dirà a Romy che non è importante il luogo in cui ci si sposa ma ciò che conta davvero è l’aver trovato l’anima gemella. La futura sposa resterà colpita dalle sue parole e prenderà una nuova decisione.

Spoiler Tempesta D’Amore, trame puntate fino al 9 febbraio: Denise vuole salvare Christoph

Nelle puntate italiane della celebre soap opera Tempesta D’Amore in onda fino al 9 febbraio, Denise si mostrerà molto preoccupata per le condizioni critiche di Christoph. Michael le dirà che il professor Lowenstein potrebbe guarire il signor Saalfeld. La fidanzata di Joshua deciderà di andare a Monaco per convincere il professor Lowenstein a operare suo padre. Annabelle come reagirà?

Nel frattempo, Romy e Paul cercheranno di convincere Margit a dare in prestito il suo prato per il matrimonio. La signora porrà come condizione l’aiuto di 20 persone per potare i suoi meli. I due sposini saranno disperati, ma Lucy riuscirà a risolvere tutto. Infatti, riuscirà a trovare 20 volontari e a ottenere il permesso di Margit di usare il prato per celebrare il matrimonio di Paul e Romy. Henry, dopo aver catturato la martora gravida, la porterà nel suo ambulatorio per curare la sua ferita.

