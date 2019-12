Tempesta D’Amore anticipazioni 3 dicembre – 5 gennaio: Romy bacia Bela

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore garantiscono clamorosi colpi di scena e nuove emozioni. Nelle prossime puntate in programma dal 30 dicembre al 5 gennaio su Rete 4, Denise lascerà Henry, mentre Joshua sarà vittima di un incidente nel laboratorio. Jessica avrà tra le mani una foto schiacciante che potrebbe rovinare la relazione tra Romy e Paul. Elmar incontrerà Denise e le farà una confessione scioccante.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 5 gennaio

Denise deciderà di mettere fine alla sua relazione con Henry. Deluso e amareggiato, il veterinario si sfogherà con Joshua. Lucy mostrerà un interesse particolare per il marito di Eva. Quest’ultima cercherà di rimettersi in gioco, ma quando vedrà Lucy e Robert in atteggiamenti equivocabili, si sentirà smarrita. Henry entrerà nel laboratorio e salverà la vita di Joshua. Il giovane Winter verrà ricoverato d’urgenza in ospedale.

Jessica continuerà a portare avanti il piano per distruggere la relazione di Romy e Paul. Questa volta che cosa escogiterà? Con l’aiuto di Annabelle, la giovane Bronckhorst offrirà un biscotto afrodisiaco a Romy, la quale lo mangerà. Sentendosi molto attratta da Bela, lo bacerà. Questo momento verrà scattato dalla stessa Jessica, pronta a mostrare la foto al padre della piccola Luna. Questa volta riuscirà a dividere Romy e Paul con questa prova?

Spoiler Tempesta D’Amore: Elmar interessato a Denise

Nelle prossime puntate italiane di Tempesta D’Amore in programma fino a domenica 5 gennaio, Robert noterà lo strano atteggiamento di Eva. Poco dopo verrà coinvolto in una partita di biliardo con Lucy. Quest’ultima gli manderà segnali chiari. Nel frattempo, Denise incontrerà un amante dell’arte, Elmar Lubowitsch, che mostrerà grande interesse per i dipinti di Achleitner. La ragazza, però, avrà la sensazione che l’uomo sia interessato a lei. Infatti, il signor Lubowitsch le confesserà di essere suo padre.

Eva e Robert si avvicineranno sempre di più, ma il cuoco si accorgerà di un pacco che Christoph ha mandato dalla Thailandia. Furioso, Robert chiederà un appuntamento con Lucy. Valentina, rendendosi conto che tra suo padre e Lucy c’è qualcosa di più, compierà un gesto sconsiderato. Paul ritornerà dal suo thiathlon a Berlino e sarà felice di rivedere Romy e sua figlia Luna. La ragazza sarà morsa dai sensi di colpa per aver baciato Bela.

