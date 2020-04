Tempesta d’Amore anticipazioni dal 13 al 18 aprile 2020: attimi di ansia per Tim

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 13 al 18 aprile 2020 ci svelano che vivremo momenti di ansia per la salute di Tim. Vediamo quali saranno gli avvenimenti che ci accompagneranno nella settimana dopo Pasqua su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trama puntate fino al 18 aprile 2020

Franzi si concede un buon bicchiere di vino rosso in compagnia di Tim, ma quando si rende conto che il ragazzo si aspetta qualcosa di più si affretta a fare marcia indietro.

La ragazza si ritroverà ad avere a disposizione l’appartamento di Denise, dopo la partenza per Parigi dell’amica.

L’uscita di scena della crudele Annabella ha consentito a Denise e Joshua di coronare il loro sogno d’amore. I due, dopo essersi sposati nella splendida cornice del Furstenhof, dove la sposa è giunta a braccetto ad un emozionatissimo Cristoph, sono infatti pronti a cominciare la loro vita a due. L’emozione di Cristoph, che con occhi lucidi ha accompagnato la figlia all’altare, è aumentata notevolmente quando ha visto arrivare alla festa un ospite inatteso. Si tratta di Tim, il figlio segreto dell’albergatore, nonché fratello gemello di Boris.

Se inizialmente quell’arrivo improvviso ha rischiato di sconvolgere gli equilibri del Furstenhof, facendo venire alla luce un segreto di Cristoph e Denise, dall’altro ha fatto affiorare nell’albergatore il desiderio di recuperare il rapporto con suo figlio.

Fabien fa rientro al Furstenhof, orgoglioso e felice per essere riuscito ad ottenere la borsa di studio in fisioterapia. Tornato a casa viene però assalito dai dubbi. Il giovane inizia a chiedersi come fare per poter stare vicino a Valentina. La coppia sembra infatti ancora ben lontana dall’altare proprio a causa di Fabien e della sua indecisione sul futuro.

Spoiler Tempesta d’Amore: Tim è malato?

Tim viene ricoverato in ospedale e curato da Niederbühl. Si viene a sapere che il ragazzo soffre di una malattia cronica che lo porta ad affrontare continue convulsioni. Bisogna pertanto tenerlo sotto controllo con i farmaci.Come se non bastasse la malattia cronica di Tim potrebbe pregiudicare il suo futuro nell’esercito, costringendo il giovane a rinunciare al suo sogno.

Nel frattempo il fratello gemello di Boris, che ha appena ritrovato la sua famiglia, si trova a fare i conti con un nuovo ostacolo che potrebbe ancora una volta sconvolgere la sua vita.

