Tempesta D’Amore anticipazioni dal 13 al 19 gennaio 2020: Jessica rapisce Luna

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano nuovi colpi di scena. Accadrà di tutto nelle puntate della celebre soap tedesca che andranno in onda da lunedì 13 a domenica 19 gennaio su Rete 4. Il mistero del dipinto rubato verrà risolto e Denise resterà scioccata quando scoprirà l’identità del ladro. Jessica deciderà di rapire Luna mentre Annabelle attuerà un nuovo piano contro la sorellastra.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 19 gennaio

Elmar, dopo essersi presentato come il padre di Denise, chiederà alla ragazza di svuotare la cassaforte di Christoph. Annabelle scoprirà che la sorellastra non ha esaudito la richiesta del pittore ed escogiterà un altro piano ai danni di Denise. Jessica sarà decisa a rapire la piccola Luna e partire con lei per l’estero.

Valentina studierà un altro piano per far rappacificare Robert ed Eva. Con una scusa, la ragazza riuscirà ad attirare i suoi genitori sul lago e a organizzare per loro un pic-nic romantico. Nel frattempo, Elmar confesserà a Denise di aver rubato il dipinto perché aveva bisogno di soldi. Disperato, implorerà la ragazza di non denunciarlo alla polizia. Il pic-nic di Eva e Robert verrà interrotto da una telefonata di Hildegard.

Spoiler Tempesta D’Amore: Annabelle spia Denise

Nelle puntate italiane di Tempesta D’Amore che andranno in onda fino al 19 gennaio, Annabelle piazzerà una telecamera nell’appartamento di Denise e perderà le staffe quando vedrà la sorellastra amoreggiare con Joshua. Nel frattempo, Paul dirà a Romy è che stata Lucy a cancellare il suo messaggio, ma la ragazza gli darà del bugiardo. Stufo di questa situazione, Paul prenderà sua figlia e lascerà l’appartamento di Romy.

Henry sorprenderà Jessica mentre sta per rapire la piccola Luna e manderà all’aria il suo piano. Il veterinario tenterà di intercedere con Paul affinché permetta alla giovane Brockhorst di vedere sua figlia, ma non avrà successo. Christoph inviterà Eva per un vernissage, ma la moglie di Robert declinerà il suo invito.

