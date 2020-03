Tempesta D’Amore anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile: salta il matrimonio di Denise e Joshua

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore, delle puntate in onda da lunedì 30 marzo a venerdì 3 aprile su Rete 4 annunciano l’arrivo di un personaggio tanto caro al signor Saalfeld. Dalle trame emergono ulteriori clamorosi colpi di scena. Per Annabelle arriverà il fatidico momento della resa dei conti. Il ritorno di Tim metterà a soqquadro le emozioni di Christoph. Il matrimonio di Denise e Joshua, invece, rischierà di saltare.

Anticipazioni Tempesta D’Amore, trame fino al 3 aprile 2020

Annabelle, dopo il risveglio di Christoph, metterà in atto la sua spregevole vendetta ai danni della sua nemica in amore. Infatti, la donna s’intrufolerà a casa di Denise e la costringerà a scrivere una lettera d’addio. Il vero intento della perfida figlia della defunta Xenia è di farla annegare per simulare un suicidio. Proprio quando Denise sarà sul punto di morire affogata, Joshua si tufferà in acqua e porterà in salvo la sua amata.

Dopo aver tentato di uccidere la figlia di Christoph, Annabelle scapperà e si rifugerà in una baita. Ma il signor Saalfeld farà saltare in aria il suo piano di fuga. Riuscirà il dark man a convincere Annabelle a consegnarsi alla polizia?

Spoiler Tempesta D’Amore: il clamoroso ritorno di Tim

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta D’Amore in programma fino al 3 aprile garantiscono scene ad alta tensione. Christoph si presenterà nel rifugio segreto di Annabelle e farà di tutto per convincerla a costituirsi rivelando tutte le sue malefatte a chi di dovere. Alla fine, la bionda Sullivan si troverà costretta a rinunciare al piano di fuga e a confessare alla polizia tutti i reati che ha commesso.

Quando scoprirà che Tim è appena tornato dalla Danimarca, Christoph andrà subito a cercarlo per parlare con lui, senza rivelargli di essere suo padre. Alcuni avranno paura che il ritorno di Tim possa danneggiare il tanto atteso matrimonio di Denise e Joshua.

