Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 4 al 10 luglio 2020: le nozze di Jessica e Henry

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 4 al 10 luglio 2020 ci svelano che assisteremo alla cerimonia di nozze tra Jessica ed Henry. Dopo varie vicissitudini che hanno accompagnato i preparativi infatti, arriva il gran giorno del fatidico sì e tutti appaiono raggianti. Neppure lo strano comportamento di Annabelle riesce a cancellare il sorriso della sposa. La figlia di Cristoph infatti, dopo aver ricevuto un rifiuto da Jessica ad accettare il suo dono di nozze, ha uno scatto di ira e le strappa lo strascico dell’abito da sposa.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 4 al 10 luglio 2020

I sospetti di Lucy su Nadia si intensificano sempre più ed è sempre più decisa a coglierla sul fatto. A dissuaderla arriva però l’intervento di Bela.

Il ricevimento all’aperto organizzato per le nozze di Henry e Jessica prosegue nel migliore dei modi. Solo Andrè appare sempre più infastidito dalla presenza scomoda di Dirk.

Cristoph appare sempre più deciso a voler scoprire cosa nasconda Annabelle e, all’insaputa della figlia, piazza nella sua camera una cimice che collega poi al suo cellulare. Chissà se questo stratagemma sarà sufficiente per fargli scoprire cosa sta tramando la giovane.

Spoiler Tempesta d’Amore: Franzi cerca lavoro

Franzi appare sempre più determinata a lasciare per sempre Bichlheim ed andarsene in carca di un lavoro nel settore della frutticoltura.

La scoperta che in realtà Tim non sia affatto coinvolto nella proposta di lavoro ricevuta dalla ragazza e rifiutata le fa compiere un piccolo passo indietro. Chissà se la giovane è ancora in tempo per ottenere il posto o se quell’occasione di lavoro è andata persa a causa della sua convinzione che vi fosse il figlio di Cristoph dietro a tutto questo.

Le nostre news sulla soap tedesca per ora terminano qui, ma continuano invece gli intrighi al Fürstenhof. Per sapere cos’altro ci attende l’appuntamento è per la settimana prossima, quando grazie agli spoiler tedeschi avremo nuove anticipazioni di Sturm del Liebe.

