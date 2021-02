Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 6 al 12 febbraio 2021: Hildegard delude Alfons

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 6 al 12 febbraio 2021 preannunciano una settimana ricca di colpi di scena e momenti di tensione al Fürstenhof. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 6 al 12 febbraio 2021

Una delusione attende Alfons, che ha pensato di portare Hildegard sulla spiaggia di Copacabana a Rio, per realizzare il sogno di tutta la vita. La ragazza però decide di rifiutare l’invito quando parlando con Michelle scopre che la città è pericolosa. Quando Alfons dice alla giovane che possono rimandare il viaggio scopre che lei non ha mai chiesto le ferie, nè ha intenzione di chiederle. Le delusioni non mancano neppure per Paul, che si decide a rivelare a Lucy i suoi sentimenti per Michelle, dicendole che diventa sempre più importante per lui, e si trova davanti alla visibile delusione della giovane.

Dirk viene sottoposto da Michael ad una prova del dolore, che dovrebbe servire per rivelare la sua sensibilità nelle gambe. L’incidente accaduto a Linda è, secondo Steffen, solo colpa di Tim. Quando il ragazzo rivela le sue convinzioni al figlio di Christoph però, Franzi prende le difese di Tim facendo imbestialire Steffen.

Al Fürstenhof arriva Cornelia Holle in cerca di lavoro come governante. Quando Vanessa scopre che si tratta di una vecchia conoscenza di Robert però, cerca di dissuaderla dal lavorare all’albergo. Quando i due si incontrano Robert riconosce Cornelia. Nei progetti della nuova arrivata c’è l’intenzione di ottenere per il Fürstenhof la certificazione bio, e appena Ariane lo scopre pensa che questa sia un’ottima occasione per danneggiare ulteriormente l’hotel.

Ariane fa continue pressioni su Lucy affinché si licenzi ed una importante proposta che la giovane riceve per una grossa campagna pubblicitaria potrebbe davvero portarla a lasciare l’albergo. Ma la ragazza teme di non riuscire a farcela senza l’aiuto ed il sostegno di Bela.

Karl riceve una nuova cliente nello studio di Michael, intenzionata a farsi fare la rinoplastica. Ma l’intervento di Rosalie potrebbe dissuaderla. La donna infatti, entrata mentre Karl parla del possibile intervento, rivela alla signora che anche una famosa cuoca aveva deciso in passato di sottoporsi alla rinoplastica da Karl e che adesso la donna non sente più gli odori.

Spoiler Tempesta d’Amore: nuove vicende sentimentali al Furstenhof

Vanessa dice a Robert di essere innamorata di Paul, e per dare maggiore credibilità a quanto ha appena detto inizia a fare la civetta con lui. La cosa però non piace affatto a Michelle, che la affronta e le intima di stare alla larga dal suo ragazzo.

Franzi entrando in casa, sorprende Tim ed Amelie che stanno per baciarsi. La loro relazione diventa sempre più intima e i due finiscono a letto insieme.

Per sapere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.

