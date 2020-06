Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 6 al 12 giugno 2020: la vendetta di Annabelle sul padre

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 6 al 12 giugno 2020 ci svelano che Annabelle non tarda a vendicarsi del padre. Dopo che Cristoph ha ricevuto una lettera con cui gli è stato comunicato che non è più il tutore di Annabelle e non dispone neppure più delle quote della figlia, l’uomo si trova ad affrontare una serie di situazioni che mettono in pericolo anche la sua vita. Il ritorno di Annabelle al Fürstenhof è atteso con molta agitazione da tutti.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 6 al 12 giugno 2020

Dopo essere stata dimessa dalla clinica psichiatrica per decisione del giudice, Annabelle si presenta al Fürstenhof, dove nessuno riesce a nascondere il proprio turbamento per questo inaspettato ritorno.

Cristoph ordina a Schultz di rapire la figlia, ma la donna si salva grazie all’arrivo di Bela. Dopo aver dato una pistola a Borg, Annabelle lo prega di liberarla per sempre da Cristoph. L’uomo non tarda a rendersi conto che la figlia lo tiene in pugno e si trova costretto a votare a suo favore durante la riunione con i soci.

ll piano di Annabelle per distruggere completamente il padre intanto va così avanti e sembra procedere nel migliore dei modi.

Nadja informa Tim di aver trovato lavoro come cameriera in albergo.

Anticipazioni e Spoiler Tempesta d’Amore: infortunio per André

Una distrazione di Michael finisce per causare un lieve infortunio alla costola ad André. L’uomo però non vuole rischiare di dover rinunciare al suo viaggio a Salisburgo con Linda, per cui minimizza il dolore. Una forte fitta rischia di farlo svenire e dimostra che forse l’infortunio non è così lieve come André vuol far credere.

Il viaggio di André a Salisburgo con Linda è davvero a rischio? Per scoprirlo continuate a seguire le nostre anticipazioni della soap Tempesta d’Amore. Grazie agli spoiler scopriremo insieme quali altri colpi di scena sono in arrivo al Fürstenhof con le prossime anticipazioni di Sturm del Liebe!

