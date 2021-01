Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 9 al 15 gennaio 2021: paura per Christoph

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore dal 9 al 15 gennaio 2021 preannunciano una settimana ricca di colpi di scena. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame puntate dal 9 al 15 gennaio 2021

Cosa ci dicono le anticipazioni di Tempesta d’Amore per le puntate in onda dal 9 al 15 gennaio 2021? Steffen si lascia trasportare e fa una romantica dichiarazione d’amore a Franzi, ma sul più bello viene interrotto dalla madre. A quanto pare quest’ultima ha bisogno di essere consolata per la rottura con André.

Il passaporto di Karl riceve grande attenzione da Christoph che arriva addirittura a fotografarlo di nascosto per avere una prova dei viaggi all’estero intrapresi dall’uomo. Le condizioni di Nero preoccupano molto Tim. Il ragazzo sa che se non dovesse migliorare sarà necessario abbatterlo, un’ipotesi a cui il giovane non vuole davvero pensare. Intanto va avanti la sua relazione con Amelie, che provoca in Franzi una gelosia sempre più difficile da nascondere. Se la ragazza sperava di poter riavere Tim tutto per se, dopo l’uscita di scena di Nadja, sicuramente l’arrivo di Amelie al Fürstenhof rischia di sconvolgere non poco i suoi piani.

Vanessa prova a spiegare a Robert i motivi che l’hanno spinta a voler provare il vestito di Eva. Ma il fatto che la donna lo trovasse così elegante da non aver saputo resistere alla tentazione di indossarlo sembra non essere sufficiente per perdonarle quel gesto e Robert finisce per cacciarla via in malo modo. Subito dopo però viene assalito dai sensi di colpa per averla trattata così male e corre a cercarla per chiederle scusa: in realtà ha appena scoperto che Vanessa gli è tutt’altro che indifferente. L’attrazione tra i due diventa ogni giorno più evidente e qualcuno al Fürstenhof finisce inevitabilmente per accorgersene.

Spoiler trame Tempesta d’Amore: minacce per Christoph

Karl a causa delle illazioni fatte da Christoph, inizia a dubitare della sua ex. Quando Ariane scopre cosa sta tramando l’albergatore alle sue spalle reagisce male e minaccia Christoph con una pistola.

Per scoprire se i dubbi instaurati in Karl da Christoph finiranno per mandare a monte i piani di Ariane e del suo ex dovremmo però attendere ancora qualche giorno. Le nostre news per il momento terminano qui e l’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler tedeschi potremmo avere nuove anticipazioni su Sturm der Liebe.

