Tempesta di neve a Buffalo, sale a 34 il bilancio delle vittime

Morti nelle macchine, altri a casa, assiderati o per infarto

New York, 28 dic. (askanews) – Si aggrava il bilancio delle vittime della violenta tempesta di neve che cinque giorni fa ha colpito la città di Buffalo, nello stato di New York.

Il dirigente della contea, Mark Poloncarz, ha dichiarato oggi che il numero dei morti nella contea di Eire è salito a 34. Poloncarz ha spiegato che molti cadaveri sono stati trovati all’aperto, altri intrappolati nelle macchine e altri ancora a casa, dove sono morti assiderati o per infarto, dopo aver tentato di spalare gli oltre due metri e mezzo di neve caduti nell’area. La tempesta di quest’anno supera in vittime quella del 1977, quando a morire furono in 29.

Continua il divieto assoluto di guida nella città per lasciare spazio ai mezzi di soccorso e ai primi autobus pubblici che cominceranno a circolare alle 12, ora locale. Alla stessa ora riaprirà l’aeroporto internazionale della città. Intanto ancora 1.000 case sono senza elettricità, mentre camion speciali stanno rimuovendo la neve, spostandola fuori dal perimetro abitato per evitare inondazioni legate allo scioglimento.

