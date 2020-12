Tempi duri per Callejon: la Fiorentina crolla e i tifosi viola lo attaccano sui social. Ecco cosa si apprende dal web

Dopo l’ennesima sconfitta, la Fiorentina di mister Prandelli crolla in classifica e rivede gli spettri della cadetteria. Sono tempi duri anche per l’indimenticato ex, Jose Maria Callejon. Prandelli, tuttavia, sa quanto sia importante lo spagnolo nello scacchiere tattico del club toscano.

Callejon criticato dai tifosi viola

“È un calciatore di statura internazionale, non ho dubbi sul suo valore – dice l’allenatore. I pochi dubbi che mi rimangono – prosegue – sono sulla tenuta atletica, ma i cinque cambi aiutano a gestire meglio le energie”. Meno teneri sono i tifosi gigliati che non risparmiano critiche all’ex stella del Napoli e a chi lo ha voluto a Firenze. Abbamo setacciato i forum di tifosi fiorentini e le seguenti considerazioni, forse, sono tra le più tenere: “Non ci serve uno così”, “non avevamo bisogno di Callejon ma di un centravanti”, “perché non prendere Milik dal Napoli?”, “un dirigente serio non avrebbe preso un giocatore venuto a svernare”, “se Callejon non fosse stato in parabola discendente – chiosa un altro inviperito supporter – il Napoli non lo avrebbe mai lasciato andar via”.

