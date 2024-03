Tempocasa, De Giuseppe: “Aperti 45 nuovi punti vendita nel 2023”

(Adnkronos) – “Nel 2023 abbiamo aperto 45 nuovi punti vendita, raggiungendo quota 684 punti vendita a livello nazionale, e siglato 61 nuovi contratti preliminari per delle nuove aperture”. Così Andrea De Giuseppe, direttore dello sviluppo della rete del Gruppo Tempocasa, a margine della presentazione della settima edizione di TempoReport, l’Osservatorio immobiliare di Tempocasa relativo all’andamento del mercato 2023.

“Abbiamo aperto la nostra prima agenzia in Trentino, a Riva del Garda – aggiunge de Giuseppe – e siamo felici anche di avere inaugurato nel 2023 la seconda rete Tempo Agency, che oggi conta già cinque punti vendita all’attivo. L’obiettivo per il 2024 è raggiungere quota 700 punti vendita”.

TempoReport è uno strumento prezioso sia per gli esperti del settore che per il pubblico più in generale, offrendo una panoramica completa e aggiornata sul mercato immobiliare italiano: attraverso l’analisi dei dati raccolti dalle agenzie Tempocasa sparse sul territorio nazionale, il report fornisce ai consumatori tutte le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli e ben informate sulle compravendite immobiliari.