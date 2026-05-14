giovedì, 14 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOTemporali e grandinate, oggi allerta gialla in 6 regioni del Centro
temporali-e-grandinate,-oggi-allerta-gialla-in-6-regioni-del-centro
Temporali e grandinate, oggi allerta gialla in 6 regioni del Centro
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Temporali e grandinate, oggi allerta gialla in 6 regioni del Centro

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Non si ferma l’ondata di maltempo che tiene in scacco il Centro Italia. E per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio, scatta ancora una volta l’allerta meteo gialla, stavolta in sei regioni. Attesi forti temporali e grandinate, ma anche forti raffiche di vento a colpire i territori interessati dall’avviso della Protezione civile. 

 

Come spiega la Protezione civile, l’ampia circolazione depressionaria presente sull’Europa muove impulsi perturbati verso l’Italia che, tra oggi e domani, porteranno ancora rovesci e temporali, localmente anche di forte intensità, specialmente lungo il versante tirrenico centro peninsulare. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente.  

 

L’avviso prevede quindi dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Toscana, Umbria, Lazio e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise.  

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione. 

  

 

Previous article
Cina sfrutta guerra in Iran per ampliare vantaggi sugli Usa, il dossier degli 007 americani
Next article
Cinque italiani morti alle Maldive: l’immersione, il giallo del meteo, l’ipotesi ipossia

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

L’orecchio svela l’età: arrivano filler e botulino soft per il lobo

(Adnkronos) - Lobi che si assottigliano, rughe davanti al trago e orecchini che “tirano giù” l’orecchio: sono dettagli spesso trascurati, ma tra i primi...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cinque italiani morti alle Maldive: l’immersione, il giallo del meteo, l’ipotesi ipossia

(Adnkronos) - Erano in crociera a bordo della 'Duke of York' Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cina sfrutta guerra in Iran per ampliare vantaggi sugli Usa, il dossier degli 007 americani

(Adnkronos) - La Cina sta sfruttando la guerra in Iran per amplificare il vantaggio sugli Stati Uniti in campo militare, economico, diplomatico e non...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Regno Unito, il Labour prepara il dopo Starmer: chi sono Streeting e Rayner

(Adnkronos) - Le dimissioni del ministro della Salute Wes Streeting, a cui è subentrato James Murray, e lo scagionamento fiscale dell’ex vicepremier Angela Rayner...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.