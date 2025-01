Temporali, freddo e neve: scatta allerta in 7 Regioni

(Adnkronos) – Pioggia, temporali, freddo e neve: pieno inverno e allerta meteo. Oggi sabato 11 gennaio il maltempo sull’Italia sarà caratterizzato da un impulso perturbato che interesserà le regioni del Centro-Sud, con precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse, anche a carattere temporalesco, e prime nevicate sui settori appenninici.

Domani, domenica 12 gennaio, si avrà una persistenza del maltempo al Sud, con nevicate sino a quote collinari e venti da nord-est in rinforzo. Le temperature saranno in generale calo.

Il weekend è caratterizzato dal ‘viaggio’ dell’Anticiclone delle Azzorre che si sposterà verso Nord, fino alla Norvegia, liberando lo spazio per l’arrivo di aria artica che arriverà sull’Italia con conseguenze con la neve in Valle d’Aosta e sulle Alpi. Ora dopo ora, il maltempo si sposterà anche verso il centro-sud: è l’antipasto alla domenica ‘polare’, con il crollo delle temperature e la presenza della neve a bassa quota, come evidenzia ilmeteo.it.

Freddo polare anche lunedì e martedì, quando il termometro scenderà anche a -5 in Pianura Padana e nelle principali città, in particolare del nord. Al Sud fino a martedì con rovesci e temporali.

Sabato 11. Al Nord: soleggiato, ma via via più freddo. Al Centro: piogge e rovesci sparsi. Al Sud: peggiora fortemente in serata e poi nottata con neve fino in collina.

Domenica 12. Al Nord: soleggiato, ma freddo. Al Centro: instabile su basso Lazio, Abruzzo e Molise, neve in collina. Al Sud: maltempo con forti piogge e neve diffusa in collina.

Tendenza: ciclone sul Mediterraneo con forte maltempo al Sud fino a martedì con vento, piogge abbondanti e nevicate in collina.

In questo quadro meteo da inverno ‘estremo’, arriva un avviso di condizioni meteorologiche avverse della Protezione Civile.

Allerta per le precipitazioni sparse, tendenti a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio meridionale, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale, in estensione ad Abruzzo, Molise e Puglia, specie sui settori interni. Attese, inoltre, nevicate diffuse da stasera a partire da 400-600 metri su Campania, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo moderati.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, sabato 11 gennaio, allerta gialla in Campania, Molise, Puglia, sul Lazio centro-meridionale, sui settori meridionali dell’Abruzzo, su gran parte della Basilicata e sui settori tirrenici settentrionali della Calabria.