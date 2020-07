Temporali in arrivo da domani sull’Italia, temperature in discesa

AGI – Temporali in arrivo da domani sull’Italia. Dal Mare del Nord un vortice ciclonico si sta avvicinando alla penisola e si fermerà oltre le Alpi. La sua posizione favorirà l’invio di un fronte instabile che raggiungerà il nosto Paese con un’ondata di temporali che interesserà quasi tutte le regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi, mercoledì, l’atmosfera si farà via via più instabile sull’arco alpino, su quello prealpino, sul Piemonte, sull’Appennino settentrionale, centrale e sulla Sicilia. Su queste zone il rischio di temporali localmente forti sarà elevato. Cielo a tratti nuvoloso o molto nuvoloso sulla Pianura Padana e in genere su tutti gli Appennini centrali e meridionali.

