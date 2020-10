Temptation Island 2020: Alberto bacia la single Nunzia? La fidanzata Speranza “che schifo” | Video Witty Tv

Speranza e Alberto sempre più lontani a Temptation Island 2020 . Il fidanzato, infatti, è vicinissimo alla single Nunzia con cui si scambia attenzioni, ma anche coccole, carezze e qualche bacetto “innocente”. Oramai Speranza è stanca dei comportamenti del fidanzato al punto da dire: “non è pentito per me o della storia di 16 anni, ma la sta usando, ma deve uscire fuori. Non è oggi, non è domani, ma lui cade, cade ancora. I suoi non sono video, sono film. Lui va oltre!”. Ma non è ancora finita per Speranza che al falò delle fidanzate si ritrova a vedere dei filmati davvero “molto caldi” tra il fidanzato e la tentatrice Nunzia.

“Lo sapevo che scoppiavo” – dice Speranza rientra nel villaggio – “a me mancava l’aria, anche se so che oramai non c’è più niente, ma il solo pensiero della cosa a me mi uccide“.

Ecco il video Witty Tv con il pinnettu di Serena sul fidanzato Alberto a Temptation Island 2020.

