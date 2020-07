Temptation Island 2020, Alessandro e Sofia? Lui si arrabbia e chiede il falò di confronto anticipato | Video Witty Tv

Alessandro e Sofia lasceranno Temptation Island 2020? I due fidanzati, come le altre coppie del resto, hanno debuttato ufficialmente in tv giovedì 2 luglio, quando su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del fortunato docu-reality targato Mediaset.

Nel corso del primo appuntamento, Alessandro si è arrabbiato dopo aver sentito dire a Sofia che lei non lo avrebbe mai tradito. Una rabbia, quella del “concorrente”, che lo ha anche già portato a chiedere il falò di confronto anticipato.

Ecco i video da Witty Tv e Mediaset Play con tutte le prime news ufficiali sulla coppia: dai commenti nel “Pinnettu”, alle prime reazioni, passando per lo sfogo di Alessandro con gli altri fidanzati.

Poco prima, anche la disperazione quasi totale di Sofia…

continua a leggere sul sito di riferimento