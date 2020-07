Temptation Island 2020, Anna e Andrea sono usciti insieme o si sono lasciati? | Video Witty Tv

Anna Boschetti e Andrea Battistelli escono insieme da Temptation Island 2020. Dopo un falò di confronto finale fatto di accesi botta e risposta, infatti, i due fidanzati da Roma hanno lasciato in coppia il fortunato programma di Canale 5. Nonostante i dichiarati problemi, tra il lavoro e il padre di lui e la volontà di lei di avere un figlio e di realizzare il sogno del matrimonio, a sorpresa i due al falò non si sono lasciati e sono usciti insieme dalla trasmissione estivi di Mediaset. Ecco il video, completo e da Witty Tv, con l’intero faccia a faccia tra Andrea e Anna e i momenti precedenti all’incontro in spiaggia.

