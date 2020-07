Temptation Island 2020, Anna fa soffrire Andrea e lui prende a pugni il tavolo | Video Witty Tv

Prima puntata “movimentata” per Anna e Andrea. Nel primo appuntamento di Temptation Island 2020, in onda su Canale 5 giovedì 2 luglio, il ragazzo ha reagito con rabbia alle provocazioni della fidanzata; lei lo ha fatto soffrire per raggiungere il suo scopo!

In particolare, dopo aver visto le immagini che ritraggono Anna vicina al bel tentatore di nome Carlo, Andrea si è infuriato e ha anche preso a pugni il tavolo nel villaggio dei fidanzati.

Poco dopo, però, il 27enne si è pian piano tranquillizzato e, in compagnia degli altri “concorrenti” del cast, si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Che la coppia sia già vicina alla rottura? Ecco i video da Witty Tv e Mediaset Play.

