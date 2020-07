Temptation Island 2020, Anna sempre più vicina a Carlo e Andrea s’infuria: “Portatela da me!” | Video Witty Tv

Anna si avvicina sempre più al single Carlo e Andrea s’infuria. Nella seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda su Canale 5 giovedì 9 luglio, il 28enne ha spiegato perché, almeno per ora, è intenzionato a non avere dei figli dalla fidanzata.

Dopo i video di Anna con Carlo, Andrea è andato su tutte le furie e ha commentato così i momenti trascorsi insieme dalla compagna insieme al bel single dalle spalle grandi: “Portatemela qui!“.

Ecco i video da Witty Tv e Mediaset Play, con il secondo falò di Anna e Andrea e tutte le altre news su una delle coppie più interessanti di questa settima edizione del programma estivo del “Biscione”.

