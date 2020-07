Temptation Island 2020, anticipazioni quarta puntata del 23 luglio | Video Witty Tv

Sale la tensione. Per le coppie di Temptation Island 2020, si prospetta una quarta puntata decisamente ricca di colpi di scena. Giovedì prossimo, 23 luglio, Antonella Elia, dopo aver visto immagini sconvolgenti e da “schifo”, scoppierà in lacrime per Pietro. Ma non solo. Pare, infatti, che Annamaria chiederà il falò di confronto anticipato al fidanzato Antonio. Ecco il video da Witty Tv, con le anticipazioni sui “concorrenti” di “Temptation” ancora nel villaggio.

