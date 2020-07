Temptation Island 2020, anticipazioni seconda puntata del 9 luglio | Video Witty Tv

La seconda puntata di Temptation Island 2020 andrà in onda su Canale 5 giovedì prossimo, 9 luglio. Stando alle anticipazioni, infatti, nel nuovo appuntamento condotto da Filippo Bisciglia, le coppie tornano ad essere protagoniste del popolare docu-reality show trasmesso da Mediaset. In particolare, i telespettatori scopriranno se Sofia avrà accettato oppure no di presentarsi al falò di confronto immediato chiesto da Alessandro. Ma non solo. Tra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano potrebbe esserci un primo, vero bacio e anche per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro le cose potrebbero complicarsi. Ecco il video da Witty Tv e Mediaset Play con tutte le news in anteprima.

