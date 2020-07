Temptation Island 2020, Antonella Elia fa pipì in acqua e confessa un inaspettato segreto sull’ex fidanzato | Video Witty Tv

Antonella Elia fa pipì in acqua? Sì, sì, proprio così. Nella seconda puntata di Temptation Island, in onda giovedì 9 luglio 2020, l’ex volto di “Non è la Rai”, parlando col bel “tentatore” Alessandro (per tutti: Ale), ha ammesso su Canale 5 che uno dei “grandi piaceri della vita” è farla…in mare!

Una scena, quella della pipì, a cui ha assistito anche il compagno Pietro Delle Piane, in puntata non poco innervosito dall’inaspettato segreto confessato dalla partner. Pare, infatti, che la Elia senta ancora l’ex fidanzato di nome Fabiano, senza però aver detto nulla al suo amato Pietro! Ecco i video da Witty Tv e Mediaset Play, con tutte le nuove immagini tratte dal secondo falò dei fidanzati e delle fidanzate e il relativo Pinnettu con protagonista l’attore.

