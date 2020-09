Temptation Island 2020, Davide: “Serena è mia, ma la disistimo” | Video Witty Tv

Temptation Island 2020, l’ingresso di Serena e Davide nei rispettivi villaggi non passa certo inosservato. La ragazza si avvicina al tentatore Ettore e la cosa disturba non poco il gelosissimo fidanzato Davide che, in alcuni video, pronuncia delle frasi shock.

Davide è gelosissimo di Serena al punto di impedirle di uscire con le amiche, di avere i social e perfino di andare in palestra. La bellezza di Serena si è fatta notare sin dall’inizio visto che ben due tentatori le hanno dato un braccialetto. Il gesto ha stizzito il fidanzato Davide che ha detto: “per me il fatto che lei sia andata via con due ragazzi non è una cosa che concederei, avrei preso tutti e due e li avrei buttati a mare. Non le concedo di uscire con due ragazzi, anche nemmeno con le ragazze”.

Intanto nel villaggio delle fidanzate Serena si vive questo momento in totale libertà e spensieratezza chiacchierando con le altre fidanzate e con i ragazzi single. In particolare la ragazza instaura un rapporto di complicità con Ettore di cui apprezza la gentilezza. Anche il tentatore non nasconde di essere rimasto colpito dalla ragazza al punto di confessare agli altri ragazzi single “mi piace e non nascondo che con Serena possa nascere qualcosa in futuro“. Naturalmente tutto per la gioia di Davide che si trincera in un eloquente silenzio…

Sopra tutti i video di Witty Tv con i vari momenti dedicati alla coppia di concorrenti composta da Serena e Davide.

