Temptation Island 2020, Gennaro: “se Anna sapesse quanto ho sul conto corrente” e… | Video Witty Tv

Gennaro e Anna a Temptation Island 2020: problemi di coppia per i due che scoppiano nei rispettivi villaggi. Anna, infatti, si lamenta del ragazzo descrivendolo come un bambino viziato: “è come un bambino piccolino che si impunta con i piedi per terra. Così fa anche con me finché lui non fa quello che vuole o non gli viene detto quello che si vuole sentir dire“.

Le parole di Anna arrivano come un fulmine a ciel sereno nel pinnettu scatenando la reazione di Gennaro.

Sopra e sotto il video Witty Tv con le parole di Gennaro e Anna, coppia di concorrenti di Temptation Island 2020.

Gennaro è davvero scioccato nel sentire le parole della fidanzata Anna che dice: “è una persona che non ammette l’esistenza di problemi. Mi sono scocciata. Lui è molto intelligente, lui è furbo. Lui determinate cose, sapendo che io poi le vedo le evitaè molto scocciato da quanto vede”.

Le sorprese però arrivano anche per Anna che sente un video in cui il fidanzato Gennaro dice: “se sapesse quanto ho sul conto corrente…”. La reazione della fidanzata è da non perdere…

