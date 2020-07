Temptation Island 2020, il falò di confronto di Antonella Elia e Pietro Delle Piane (tra abbai e insulti) | Video Witty Tv con la prima parte

Antonella Elia e Pietro Delle Piane non escono insieme da Temptation Island 2020? L’ex volto di “Non è la Rai” ed il compagno attore si sono lasciati ufficialmente durante il falò di confronto finale? L’ultima parte del faccia a faccia andrà in onda su Canale 5 giovedì 30 luglio, mentre la prima è già stata trasmessa nella quinta puntata di ieri sera, martedì 28.

Già da ora, però, sembrerebbe proprio che la coppia “vip” sia arrivata al capolinea, tra gli abbai di lui in tv (sì sì, ha fatto esattamente il verso del cane) e gli insulti pronunciati (anche da lei) davanti alle telecamere Mediaset: la Elia ha rivolto a Delle Piane parole come “mostro», “gran cafone» e “stron*o» mentre il partner ha replicato alle accuse dandole della “maleducata» e della “donna triste».

Ecco i video, da Witty Tv, con la prima parte del falò di confronto tra i due fidanzati, da rivedere in streaming on demand. Qui ecco anche il momento in cui l’attore si scaglia contro la partner e il filmato con le anticipazioni sull’ultima puntata di giovedì prossimo.

