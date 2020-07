Temptation Island 2020, la seconda puntata inizia con l’omaggio ad Ennio Morricone | Video Witty tv

Temptation Island 2020 inizia con l’inaspettato omaggio ad Ennio Morricone. La seconda puntata di questo giovedì 9 luglio, infatti, si è aperta con delle inedite riprese dall’alto, a sorpresa impreziosite dalle note di “Deborah’s Theme“, una delle celebri colonne sonore del Maestro, divenuta famosa grazie al film “C’era una volta in America“. Ecco il video da Witty Tv e Mediaset Play, con l’intero momento “Ciao Ennio Morricone”, andato in onda stasera, in prima serata su Canale 5, un po’ prima della tradizionale sigla del programma.

