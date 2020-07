Temptation Island 2020: le anticipazioni dalla prima puntata di stasera, 2 luglio | Video Spoiler

Manca davvero poco all’inizio di Temptation Island 2020. Da oggi, giovedì 2 luglio, la fortunata trasmissione per coppie torna ufficialmente in onda su Canale 5 e lo fa con una settima edizione condotta dal riconfermato Filippo Bisciglia. Ma quali sono le prime news sul cast? Cos’è già successo, durante le registrazioni dello show, ai fidanzati e alle fidanzate di quest’anno?

Temptation Island 2020: anticipazioni prima puntata di stasera, 2 luglio

A fornire le anticipazioni sulla prima puntata di stasera è stata la stessa produzione di Temptation Island. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma, infatti, sono stati pubblicati i primissimi spoiler sulle nuove coppie di “concorrenti“.

L’ultimo, almeno in ordine di annuncio, è quello che riguarda Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Il compagno di Miss Italia 1999 è stato ripreso dalle telecamere mentre si scatena in un ballo in compagnia di alcune tentatrici. Ma come la prenderà la showgirl?

Aria di scaramucce, però, si registra anche per l’altra coppia “vip”. Parliamo di Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nel video diffuso, infatti, l’ex volto di Non è la Rai commenta così le immagini che immortalano il compagno attore: “Oddio che fa?“, “Che bastardo!“.

Ma, nel corso della puntata, c’è spazio anche per gli altri partecipanti “nip”. Nel caso di Annamaria e Antonio, la donna bolla il comportamento del fidanzato con la frase “Gli viene presto la libidine a lui“.

Nel caso di Anna e Andrea, invece, il ragazzo reagisce alle prime notizie sulla continua a leggere sul sito di riferimento