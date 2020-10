Temptation Island 2020, le anticipazioni di martedì 20 ottobre | Video Witty Tv

Temptation Island 2020, ecco tutte le anticipazioni della sesta ed ultima puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi e trasmesso in prima serata martedì 20 ottobre 2020 su Canale 5 .

Finalmente scopriremo come si è concluso il falò di confronto fra Speranza e Alberto: i due saranno usciti insieme oppure no? Non solo, spazio anche al falò fra Carlotta e Nello. Infine scopriremo anche come stanno le altre coppie uscite dal programma a 21 giorni di distanza dal loro ultimo falò. Un appuntamento da non perdere che ricordiamo andrà in onda eccezionalmente di martedì in prima serata su Canale 5.

Ecco il video di Witty Tv con le anticipazioni della prossima puntata!

continua a leggere sul sito di riferimento