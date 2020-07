Temptation Island 2020, Manila Nazzaro lecca un tentatore e Lorenzo Amoruso va su tutte le furie: “Deficiente” | Video Witty Tv

Manila Nazzaro lecca un bel tentatore e Lorenzo Amoruso va su tutte le furie. Nella seconda puntata di Temptation Island 2020, in onda giovedì 9 luglio, l’ex Miss Italia si è avvicinata (un po’ troppo?) ad uno dei bei “tentatori” del programma di Canale 5, non senza anche farsi attorniare, durante un ballo nel villaggio, da altri aitanti single col testosterone a mille. Scene che non sono per niente piaciute al compagno, che infatti ha ben presto reagito infuriandosi. Ecco i video da Witty Tv e Mediaset Play, con tutte le ultime news sulla coppia “vip” della fortunata trasmissione del “Biscione”.

