Temptation Island 2020, quando va in onda l’ultima puntata e le anticipazioni sulle coppie rimaste | Video Witty Tv

Per la sesta ed ultima puntata di Temptation Island 2020 sono attesi innumerevoli colpi di scena. Parola di Filippo Bisciglia, che a fine quinto appuntamento ha già aggiornato i telespettatori di Canale 5 informandoli su quando va in onda l’appuntamento finale del programma e su cosa ne sarà delle coppie rimaste all’interno della trasmissione: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e Anna Boschetti e Andrea Battistelli. Ecco il video da Witty Tv con tutte le anticipazioni in anteprima.

