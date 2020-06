Temptation Island 2020, Sofia e Alessandro insieme da 4 anni: “Lei ha frequentato un’altra persona” | Video Witty Tv

Sofia e Alessandro sono due partecipanti di Temptation Island 2020. Tra le coppie arruolate nel cast del programma di Canale 5, che vedremo in azione già nella prima puntata di giovedì 2 luglio 2020, spuntano anche questa ragazza di 30 anni e il suo fidanzato. Sofia e Alessandro stanno insieme da 4 anni, anche se lei, come rivela il suo compagno, “ha frequentato un’altra persona“. Che l’esperienza a “Temptation” sia decisiva per questa coppia? In attesa di scoprirlo, ecco il video da Witty Tv con la clip di presentazione ufficiale dei due “concorrenti” al “reality dei sentimenti”.

